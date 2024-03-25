Москва, 25 марта, 2024, 21:24 — ИА Регнум. Следствие установило полную хронологию событий в «Крокус Сити Холле». Об этом 25 марта заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе совещания у президента Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Следственном комитете продолжается активная работа по расследованию уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Следствием установлена полная хронология произошедших событий», — доложил Бастрыкин.

Он уточнил, что вооружённые люди вошли в «Крокус Сити Холл» в 19:58 и покинули здание в 20:11.

Глава СК добавил, что в ходе расследования в «Крокусе» было проведено более 200 досмотров. Кроме того, изъяты предметы, которые имеют значение для расследования. При задержании террористов у них обнаружили два АК-74, более 500 патронов, 28 магазинов и бутылки с остатками бензина.

Как сообщало ИА Регнум, атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. Общее число пострадавших достигло 182 человек. Погибли 139 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта. Ещё трое, предполагаемые подельники, были арестованы 25 марта.

Путин 25 марта в ходе совещания с руководителями силового и социального блока выразил соболезнования родным и близким погибших в теракте и пожелал выздоровления раненым. Глава государства поблагодарил всех, кто помогал пострадавшим в теракте, и отметил, что российское общество показало пример подлинной сплочённости и солидарности.