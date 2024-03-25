Красногорск, 25 марта, 2024, 19:09 — ИА Регнум. Последствия пожара после теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске ликвидированы, сообщило 25 марта региональное управление МЧС.

РИА Новости / Максим Блинов

О ликвидации открытого горения МЧС сообщало 23 марта. На тушение пожара, который охватил почти 13 тыс. кв. м. кровли и двух верхних этажей здания, ушли почти сутки. Возгоранию был присвоен четвёртый из пяти рангов сложности, его ликвидировали почти 500 человек. В тушении также участвовали три пожарных вертолёта.

«В 18:40 мск последствия пожара полностью ликвидированы», — сказано в сообщении управления.

Ранее 25 марта МЧС сообщало, что спасатели разобрали более 90% обрушившихся конструкций «Крокус Сити Холла». Работы продолжаются, в них задействованы более 150 специалистов и 30 единиц спасательной техники.

Как передавало ИА Регнум, атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. Общее число пострадавших достигло 182 человек. Погибли 137 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта, ещё троих (предполагаемых подельников) — 25 марта. Следственный комитет сообщил, что устанавливает организаторов теракта.

Президент Владимир Путин в своём обращении сравнил атаку террористов на «Крокус Сити Холл» с действиями нацистов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что 25 марта состоится совещание по выработке мер, которые будут приняты после теракта.