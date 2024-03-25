Москва, 25 марта, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ попросил суд арестовать ещё трёх фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом 25 марта сообщил Telegram-канал «112».

СК РФ

Отмечается, что в Басманный районный суд Москвы поступили ещё три материала по делу о теракте. После непосредственных исполнителей меру пресечения будут избирать их предполагаемым пособникам — Аминчону Исломову, Диловару Исломову и Исроилу Исломову.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3876875" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта силовики задержали 11 человек, в том числе всех четверых террористов, которые стреляли в людей в «Крокус Сити Холле». Один из задержанных признался, что ему пообещали выплатить 500 тыс. рублей за участие в атаке.

В ФСБ сообщили, что террористы, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл», имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.

24 марта Басманный суд арестовал четверых обвиняемых — Фаридуни Шамсидина, Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродалии Мухаммадсобира Файзова — до 22 мая 2024 года.

Президент России Владимир Путин в своём обращении сравнил террористов в «Крокус Сити Холле» с немецкими нацистами. Глава государства заявил, что участники атаки в Красногорске хладнокровно шли убивать россиян, как это когда-то делали они. Он отметил, что следователи и правоохранители сделают всё для установления всех деталей.