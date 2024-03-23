Москва, 23 марта, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Участники террористической атаки на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске хладнокровно шли убивать россиян, как это когда-то делали нацисты. Об этом 23 марта заявил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам.

Кадр из видео

Глава государства отметил, что следователи и правоохранители сделают всё для установления всех деталей, однако, по его словам, на данный момент уже очевидно, что Россия столкнулась не просто с тщательно и цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных и беззащитных граждан.

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«Преступники хладнокровно и целенаправленно шли именно убивать, расстреливать в упор наших граждан, наших детей. Как когда-то нацисты, творившие расправы на оккупированных территориях, они задумали устроить показательную казнь, кровавую акцию устрашения», — сказал он.

Все исполнители, организаторы и заказчики этой террористической атаки понесут справедливое и неизбежное наказание вне зависимости от того, кто они и кто их направлял, подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА Регнум, директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту, что сотрудники силовых ведомств задержали 11 человек, причастных к террористическому акту в Подмосковье, включая четверых террористов, непосредственно участвовавших в теракте.

Вечером 22 марта несколько вооружённых боевиков ворвались в здание подмосковного ТРЦ, где должен был пройти концерт российской рок-группы «Пикник». По данным Следственного комитета, у террористов было автоматическое оружие с большим количеством боеприпасов. Нападавшие открыли огонь по посетителям, а затем в здании прогремел взрыв и начался пожар.

По данным Telegram-канала «112», в результате атаки террористов погибли 150 человек, по официальным данным СК России — 115 человек.