Москва, 25 марта, 2024, 00:40 — ИА Регнум. Четвертого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» доставили в суд на кресле-каталке, сообщили в пресс-службе суда.

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Его сопровождал медик.

Ранее двум другим подозреваемым в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» — Далерджону Мирзоеву и Рачабализоду Саидакрами Муродали предъявили обвинения в теракте в составе группы лиц. Мирзоев признал свою вину в полном объеме. Суд арестовал обоих до 22 мая.

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта силовики задержали четверых террористов, непосредственно участвовавших в атаке. Их поймали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной.

Следственный комитет России сообщил, что будет добиваться ареста всех четверых подозреваемых в теракте. Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину, что всего по делу о теракте задержали 11 человек.

Согласно последним данным, которые приводятся Следственным комитетом, в результате случившегося погибли 137 человек. Количество пострадавших при теракте достигло 182 человек.