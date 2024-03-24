Москва, 24 марта, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Следственный комитет России будет добиваться ареста подозреваемых в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», сообщила 24 марта пресс-служба ведомства.

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«В ближайшее время следователями СК России будут приняты меры для избрания в отношении четверых подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил СК.

В отношении подозреваемых начали проводить следственные действия. Сообщается, что при их задержании в Брянской области в автомобиле, в котором они ехали, нашли пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова. Оружие отправили на экспертизу.

Как сообщало ИА Регнум, по последней информации СК, в «Крокусе» обнаружили тела 137 жертв совершённого 22 марта теракта, из них трое — дети. Опознали 62 погибших, идентификация продолжается, проводят генетические экспертизы.

СК также продемонстрировал оружие, которое нашли в «Крокусе». Следователи изъяли два автомата Калашникова, четыре комплекта боевой амуниции, более 500 патронов.

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По информации ФСБ, террористы держали связь с украинской стороной и старались после преступления скрыться на Украине. Всего по делу о теракте задержали 11 человек, в том числе всех четверых, устроивших массовое убийство в «Крокусе». В Брянской области поймали подозреваемых в непосредственном совершении теракта.

Минздрав Подмосковья 24 марта сообщил, что число пострадавших выросло до 180. В том числе выписали 32 человека, 35 пациентов лечатся амбулаторно, в стационаре остаются 142 пострадавших.