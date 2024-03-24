Москва, 24 марта, 2024, 22:32 — ИА Регнум. Двум предполагаемым участникам нападения на «Крокус Сити Холл» — Далерджону Мирзоеву и Рачабализоду Саидакрами Муродали предъявили обвинения в теракте в составе группы лиц, сообщили 24 марта в пресс-службе суда.

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Им грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта президент России Владимир Путин в своём обращении заявил, что террористы, атаковавшие «Крокус Сити Холл», планировали бежать на Украину. На границе им приготовили «окно».

Российский лидер отметил, что силовики задержали 11 человек, в том числе всех четверых террористов, которые стреляли в людей. Один из задержанных признался, что ему пообещали 500 тыс. рублей за участие в атаке.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». По последним данным, число погибших в теракте достигло 137 человек. При этом опознали 62 тела. Количество пострадавших увеличилось до 182 человек.