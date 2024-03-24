Москва, 24 марта, 2024, 23:39 — ИА Регнум. Первый обвиняемый по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Мирзоев Далерджон признал свою вину в полном объеме, сообщается 24 марта в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы

Иван Шилов ИА Регнум Терракт, Крокус Сити Холл

Согласно версии следствия, Мирзоев действовал в составе вооруженной организованной группы и участвовал в стрельбе по людям, которые народились в помещениях «Крокус Сити Холла». После этого обвиняемые подожгли здание.

Басманный районный суд избрал меру пресечения в отношении обвиняемого в теракте в виде заключения его под стражу сроком на 1 месяц 28 суток. Арест продлится до 22 мая 2024 года. Его обвиняют по пункту «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Как сообщало ИА Регнум, 23 марта президент России Владимир Путин в своём специальном обращении уточнил, что силовики задержали 11 человек, в том числе всех четверых террористов, которые стреляли в людей. Следственный комитет России сообщил, что будет добиваться ареста всех четверых подозреваемых в теракте.

В СК РФ отметили, что к ним уже применялись следственные действия. Один из задержанных заявил, что ему пообещали 500 тыс. рублей за участие в теракте.

По последним данным, которые приводятся Следственным комитетом, число погибших в теракте достигло 137 человек, из них опознали 62. Количество пострадавших увеличилось до 182 человек.