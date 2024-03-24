Москва, 24 марта, 2024, 23:27 — ИА Регнум. Первого фигуранта по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» суд арестовал до 22 мая. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы.

Артем Геодакян/ТАСС Далержон Мирзоев

Ранее ИА Регнум сообщало, что следствие просит суд арестовать первого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле».

Двум предполагаемым участникам нападения на «Крокус Сити Холл» — Далерджону Мирзоеву и Рачабализоду Саидакрами Муродали предъявили обвинения в теракте в составе группы лиц (ч. 3 п. «б» ст. 205 УК РФ). Им грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Следственный комитет России 24 марта сообщил, что будет добиваться, чтобы всех четверых подозреваемых в теракте арестовали. Ведомство сообщило, что к ним уже применяли следственные действия.

По последним данным, которые приводятся Следственным комитетом, число погибших в теракте достигло 137 человек. При этом опознали 62 тела. Количество пострадавших увеличилось до 182 человек.