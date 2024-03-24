Москва, 24 марта, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Участники Всемирного фестиваля молодёжи запустили акцию «Молимся за Россию» в поддержку россиян, сообщила 24 марта глава Росмолодёжи Ксения Разуваева в Telegram-канале.

Известия/Павел Волков

«Вчера [23 марта] участники ВФМ запустили акцию #prayforRussia (Молимся за Россию). Её поддержали тысячи иностранцев, которые не были участниками фестиваля, но искренне скорбят вместе с нами», — сообщила Разуваева.

Она отметила, что участники акции публикуют в соцсетях слова поддержки народу России и осуждают терроризм в любом его проявлении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3876615" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Shaman — Реквием 22.03.24

Как сообщало ИА Регнум, в России 24 марта объявили днём национального траура по погибшим 22 марта в подмосковном городе Красногорске в «Крокус Сити Холле» от рук террористов. В результате теракта погибли 133 человека, ранения получили 154 человека. Только в больницах Москвы находятся 92 человека.

Соцсети

Соболезнования в связи с трагедией поступают в Россию со всего мира. Абхазия, Республика Сербская и Никарагуа объявили 24 марта днём траура по жертвам теракта в «Крокусе».

Президент России Владимир Путин 23 марта в обращении к согражданам заявил, что никому не удастся посеять рознь, панику и разлад среди россиян. Он пообещал, что все виновники теракта понесут справедливое и заслуженное наказание.

Силовики 23 марта задержали 11 человек по делу о теракте в «Крокусе». Как доложил Путину директор ФСБ Александр Бортников, всех четверых непосредственных исполнителей теракта задержали при попытке бежать на Украину. На преступление они пошли ради денег.