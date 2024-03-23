Москва, 23 марта, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Никому не удастся посеять рознь, панику и разлад в российском обществе. Об этом 23 марта заявил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.

Известия/Эдуард Корниенко

«Никому не удастся посеять ядовитые семена розни, панику и разлад в наше многонациональное общество. Россия не раз проходила через тяжелейшие, порой невыносимые испытания, но становилась ещё сильнее. Так будет и сейчас», — сказал Путин.

Он добавил, что у террористов, убийц, нелюдей нет будущего, их ждёт возмездие и забвение.

Глава государства отметил, что сейчас общий долг всех граждан — быть вместе в одном строю, потому что никто и ничто не может поколебать сплочённость, волю, решимость, мужество и силу единого народа России.

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Как передавало ИА Регнум, Путин заявил, что случившееся в «Крокус Сити Холле» — это кровавый и варварский теракт. Он отметил, что власти окажут необходимую помощь семьям погибших, раненым и пострадавшим.

Ранее один из задержанных террористов признался, что расстрелял людей в «Крокусе» за деньги, цена десятков человеческих жизней — 500 тысяч рублей на террориста. Средства ему приходили на банковскую карту. Он также рассказал, что с ним связались через мессенджер, эти же лица предоставили ему оружие.

Силовики 23 марта задержали четверых террористов, непосредственно участвовавших в атаке. Их задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной.

В ФСБ также сообщили, что террористы, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл», имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» раздалась стрельба. В здание вошла группа в камуфляже и начала стрелять по людям. Затем прогремел взрыв. Возбуждено уголовное дело о теракте.

В СК заявили, что число погибших в теракте возросло до 115 человек. Telegram-канал «112» со ссылкой на источник заявил о 150 погибших.