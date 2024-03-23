Москва, 23 марта, 2024, 20:44 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 23 марта прервал богослужение в храме Христа Спасителя, чтобы провести первую заупокойную литию о невинно убиенных во время теракта в подмосковном торгово-развлекательном центре «Крокус Сити Холл», сообщила пресс-служба Московского патриархата.

официальный сайт Московского Патриархата

Предстоятель Русской православной церкви назвал произошедшее страшным злодеянием, во время которого зверски убивали неповинных людей. Он подчеркнул, что Россию уже не первый год атакуют с помощью терактов. Патриарх отметил, что готовит официальное заявление в связи с трагедией, но Церковь в первую очередь должна молиться.

«Мы как христиане должны отвечать на такого рода страшные события в соответствии со своим призванием, а наше первое призвание заключается в том, чтобы творить молитву. Поэтому я и посчитал возможным прервать наше праздничное богослужение, чтобы совершить литию», — сказал патриарх перед тем, как начать литию.

После этого прошло заупокойное богослужение, сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, патриарх 22 марта, когда произошёл теракт в «Крокусе», заявил, что его глубоко потрясло то, с каким цинизмом боевики убивали людей. Он выразил надежду, что судить будут и исполнителей, и организаторов преступления.

Соболезнования также выразили духовные лидеры мусульманского сообщества в России. Они осудили теракт, отметив бездуховность тех, кто совершал жестокие убийства людей, а также призвали наказать виновных.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 23 марта сообщил, что из 133 погибших, обнаруженных в «Крокусе», удалось выявить личности 50 погибших. По информации Telegram-канала «112», в ходе теракта погибли 150 человек. Минздрав Подмосковья опубликовал список 140 пострадавших в «Крокусе».

Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании одиннадцати причастных к теракту, из которых четверо были прямыми исполнителями. Четверых подозреваемых задержали у госграницы при попытке сбежать на Украину. Один из них уже признался, что согласился убивать беззащитных людей за 500 тыс. рублей.