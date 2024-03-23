Патриарх Кирилл прервал богослужение для литии по убитым в теракте
Патриарх Кирилл провёл первую заупокойную литию по убитым в теракте в «Крокусе»
Москва, 23 марта, 2024, 20:44 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 23 марта прервал богослужение в храме Христа Спасителя, чтобы провести первую заупокойную литию о невинно убиенных во время теракта в подмосковном торгово-развлекательном центре «Крокус Сити Холл», сообщила пресс-служба Московского патриархата.
Предстоятель Русской православной церкви назвал произошедшее страшным злодеянием, во время которого зверски убивали неповинных людей. Он подчеркнул, что Россию уже не первый год атакуют с помощью терактов. Патриарх отметил, что готовит официальное заявление в связи с трагедией, но Церковь в первую очередь должна молиться.
«Мы как христиане должны отвечать на такого рода страшные события в соответствии со своим призванием, а наше первое призвание заключается в том, чтобы творить молитву. Поэтому я и посчитал возможным прервать наше праздничное богослужение, чтобы совершить литию», — сказал патриарх перед тем, как начать литию.
После этого прошло заупокойное богослужение, сообщили в пресс-службе.
Как сообщало ИА Регнум, патриарх 22 марта, когда произошёл теракт в «Крокусе», заявил, что его глубоко потрясло то, с каким цинизмом боевики убивали людей. Он выразил надежду, что судить будут и исполнителей, и организаторов преступления.
Соболезнования также выразили духовные лидеры мусульманского сообщества в России. Они осудили теракт, отметив бездуховность тех, кто совершал жестокие убийства людей, а также призвали наказать виновных.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 23 марта сообщил, что из 133 погибших, обнаруженных в «Крокусе», удалось выявить личности 50 погибших. По информации Telegram-канала «112», в ходе теракта погибли 150 человек. Минздрав Подмосковья опубликовал список 140 пострадавших в «Крокусе».
Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании одиннадцати причастных к теракту, из которых четверо были прямыми исполнителями. Четверых подозреваемых задержали у госграницы при попытке сбежать на Украину. Один из них уже признался, что согласился убивать беззащитных людей за 500 тыс. рублей.