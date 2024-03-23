Красногорск, 23 марта, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Личности 50 погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» удалось установить, сообщил журналистам 23 марта губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Сергей Бобылев / РИА Новости

«133 человека — эта цифра тоже уже известна — сегодня считаются погибшими, 50 человек — предварительно установлены их личности», — заявил он.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. Группа в камуфляже, вошедшая в здание, начала стрелять по людям. Затем прогремел взрыв и вспыхнул пожар. В Следственном комитете заявили, что число погибших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» достигло 133 человек.

МЧС опубликовало имена 13 погибших в теракте в «Крокусе».

Силовики 23 марта задержали четверых террористов, участвовавших в атаке на «Крокус Сити Холл». Один из них рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство. Другой рассказал, что оружие его подельники выбросили по дороге — между Подмосковьем и Брянской областью. Директор ФСБ Александр Бортников доложил Путину, что по делу о теракте в «Крокусе» задержали 11 человек.

В обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что террористов ждёт только возмездие и забвение. Как подчеркнул глава государства, все исполнители, организаторы и заказчики нападения на «Крокус Сити Холл» понесут справедливое и неизбежное наказание.