Москва, 23 марта, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел опровергло сообщения СМИ о российском гражданстве террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холле». Об этом стало известно 23 марта.

Кадр из видео

«В ряде Telegram-каналов и соцсетях сегодня были распространены утверждения, что четверо подозреваемых, скрывшиеся на автомобиле «Рено Логан» и впоследствии задержанные на территории Брянской области, являются гражданами России. Данные сведения не соответствуют действительности. Все они являются иностранными гражданами», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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Миграционные подразделения МВД совместно с ФСБ начали выяснять продолжительность пребывания каждого из задержанных в России и адреса их фактического проживания.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. В здание вошли люди в камуфляже и открыли огонь из автоматов, затем прогремел взрыв. На крыше здания начался пожар.

В СК России заявили, что число погибших в теракте возросло до 133 человек. Telegram-канал «112» со ссылкой на источник сообщил о 150 погибших. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Утром 23 марта силовики задержали террористов в Брянской области неподалёку от границы с Украиной. В Сети появились кадры с допросами, один из мужчин признался, что ему пообещали 500 тыс. рублей за исполнение теракта. Предполагаемый главарь группировки рассказал, как они искали работу и получили предложение заработать деньги за убийство людей.

В обращении к россиянам президент страны Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура. Глава государства пообещал оказать государственную помощь всем родным и близким погибших и раненых.