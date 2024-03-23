Москва, 23 марта, 2024, 15:43 — ИА Регнум. После теракта в подмосковном концертном комплексе «Крокус Сити Холл» ввели дополнительные антитеррористические меры в Москве и других регионах России, заявил 23 марта президент Владимир Путин в обращении к россиянам.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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«В Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера», — сказал он.

Глава государства отметил важность того, чтобы не дать организаторам этого страшного преступления совершить подобное ещё раз. Путин подчеркнул, что всех готовивших теракт обязательно найдут и покарают, кем бы они ни были. Им уготовано только возмездие и забвение, добавил он. Президент также объявил 24 марта днём общенационального траура.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о решении руководства ведомства приспустить флаги на российских загранучреждениях 23 марта в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

Теракт в Московской области произошёл вечером 22 марта, группа вооружённых мужчин вошла в центр и начала стрелять по посетителям. Они выбрали время перед выступлением группы «Пикник», когда в концертном зале собралось много зрителей. Следственный комитет 23 марта сообщил о 115 жертвах. Поисковые работы продолжаются. Telegram-канал «112» сообщил, что есть информация о гибели 150 человек.

Мусульманские лидеры в России осудили теракт в «Крокус Сити Холле» и заявили, что его нельзя оправдать. Они также призвали к наказанию виновных.

ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе всех четырёх непосредственных исполнителей атаки. Ведомство установило, что они держали связь с Украиной и хотели сбежать туда, совершив преступление. Следственный комитет 23 марта сообщил о задержании в Брянской области четырёх подозреваемых в совершении теракта возле украинской границы.

Опубликованы видео с допросами задержанных. Один из них рассказал, что ему за убийства невинных людей пообещали 500 тыс. рублей.