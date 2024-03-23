Москва, 23 марта, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Российские загранучреждения приспустят флаги в связи с терактом, который 22 марта произошёл в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, сообщила 23 марта официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в Telegram-канале.

Александр Полегенько/ТАСС

«По решению руководства министерства [иностранных дел России] на зданиях российских загранучреждений будут приспущены флаги Российской Федерации в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», — сообщила Захарова.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3876384" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры задержания еще одного террориста в Брянской области, устроившего теракт в «Крокусе»

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта в здании ТРЦ «Крокус Сити Холла» террористы расстреляли людей из автоматов, устроили взрыв и пожар. В результате погибли 150 и пострадали около 200 человек. По данным Следственного комитета, погибших 115. Здание выгорело, у него обрушилась кровля.

Террористов, стрелявших в людей и подорвавших здание, задержали при попытке пересечь границу с Украиной в Брянской области. Один из задержанных сообщил, что ему обещали 500 тысяч рублей за теракт и что он расстреливал людей в «Крокус Сити Холле». Кураторы предоставили ему оружие, а часть денег перевели на карту. В Россию он прилетел 4 марта из Турции.

В ходе разговора по телефону с президентом России Владимиром Путиным глава Белоруссии Александр Лукашенко предложил России любую помощь, которая может понадобиться после теракта. Лидеры ряда стран осудили теракт и выразили соболезнования.