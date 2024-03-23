Москва, 23 марта, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ», ― сказал глава государства в обращении к гражданам.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта перед концертом российской группы «Пикник» несколько вооружённых боевиков ворвались в здание «Крокус Сити Холла». У них имелись автоматы Калашникова и большое количество боеприпасов. Террористы открыли огонь по посетителям. Затем в зале прогремел взрыв и начался пожар.

В СК заявили, что число погибших в теракте в Подмосковье возросло до 115 человек. Минздрав Подмосковья 23 марта опубликовал имена 41 погибшего в теракте в «Крокусе». По данным Telegram-канала «112», количество погибших в результате террористической атаки в «Крокус Сити Холле» выросло до 150 человек.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников, глава МВД Владимир Колокольцев и глава Росгвардии Виктор Золотов 23 марта доложили Путину о ситуации в связи с произошедшим в Красногорске терактом. Бортников сообщил, что силовики задержали по делу о теракте 11 человек. Из них четверо — непосредственные участники теракта в «Крокусе».

Четверых подозреваемых задержали в Брянской области неподалёку от границы с Украиной. Впоследствии появились кадры с допросом одного из них. Он признался, что стрелял в людей за деньги. По его словам, кураторы из Telegram пообещали ему 500 тысяч рублей и дали авансом половину суммы. Предполагаемый главарь группировки рассказал, как они с сообщниками искали работу и им предложили деньги за убийство людей.