Москва, 23 марта, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным предложил любую необходимую помощь после теракта, произошедшего 22 марта в «Крокус Сити Холле», сообщили в Кремле.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости Цветы у посольства России в Минске

«Предложена любая необходимая помощь», — говорится в сообщении.

В разговоре Путин информировал Лукашенко о задержании террористов, участвовавших в нападении в «Крокус Сити Холле», и о следственных действиях.

Сегодня, 23 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил солидарность Казахстана с Россией в вопросах борьбы против терроризма. Он осудил жестокий акт насилия в отношении мирных людей в Подмосковье.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» раздалась стрельба. В здание вошла группа в камуфляже и начала стрельбу. Затем прогремел взрыв. Возбуждено уголовное дело о теракте.

По данным Следственного комитета, число погибших в результате теракта выросло до 115 человек. По данным Telegram-канала «112», количество погибших выросло до 150 человек. Минздрав Подмосковья 23 марта опубликовал имена 41 погибшего в теракте в «Крокусе».

Силовики 23 марта задержали четверых террористов, непосредственно участвовавших в атаке. Подозреваемых задержали в Брянской области недалеко от границы с Украиной. Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину, что по делу о теракте в общей сложности задержали 11 человек.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала видео с одним из задержанных по подозрению в теракте. Задержанный приехал из Турции 4 марта, ему предлагали полмиллиона рублей за убийство.