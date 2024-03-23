Москва, 23 марта, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Зрительный зал в «Крокусе Сити Холле» полностью уничтожен огнём, его кровля обрушилась, свидетельствует видео, распространенное МЧС.

МЧС России

На кадрах можно увидеть работу спасателей по разбору завалов. Везде металлические конструкции. Кровля обрушилась.

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Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» раздалась стрельба. В здание вошла группа в камуфляже и начала стрельбу. Затем в зале прогремел взрыв. На крыше здания начался пожар, обрушилась кровля. Возбуждено уголовное дело о теракте.

По последним данным, количество погибших в результате теракта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» составило до 93 человек. По данным Telegram-канала «112», число погибших превысило 100 человек. Минздрав Подмосковья опубликовал список 41 погибшего в теракте в «Крокусе».

МЧС по состоянию на 09:00 мск 23 марта опубликовало список из 107 пострадавших.

Силовики 23 марта задержали четверых террористов, участвовавших в теракте. Подозреваемых задержали в Брянской области на границе с Украиной российские спецслужбы.