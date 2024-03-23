Красногорск, 23 марта, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Многие страны мира выразили соболезнования России в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Скорбь

Эти государства также решительно осудили произошедший террористический акт. В их числе оказались Белоруссия, Туркмения, Таджикистан, Аргентина, Бразилия, Мексика, Колумбия, Перу, Чили, Венгрия, Греция, Канада, Индия, Сирия, Австрия, Франция, Израиль, Япония и другие страны.

При этом сирийский депутат Мухаммед Хейр аль-Аккам предположил, что теракт в «Крокус Сити Холле» стал ответом враждебных сил на укрепление позиций Москвы в мире.

Свои соболезнования России также выразили палестинское движение ХАМАС и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила генсека ООН за оперативную корректировку и формулирование чёткой позиции по трагедии.

Кроме того, с осуждением теракта выступили посольства США и Британии в Москве, а к посольству РФ в Вашингтоне люди стали приносить цветы и мягкие игрушки. При этом в Белом доме заявили, что не видят признаков причастности к теракту Киева или украинцев. Однако США заверяли, что не располагали информацией о подготовке атаки.

Позже появилась информация о том, что американская администрация получила в марте данные о планируемом теракте.

Странным образом повёл себя и премьер-министр Польши Дональд Туск, который написал, что он постоянно получает всю информацию о случившемся в «Крокус Сити Холле», но в своём заявлении не стал выражать соболезнований России.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. Огонь открыли неизвестные люди, которые с автоматами ворвались в здание. В здании начался пожар и обваливалась кровля.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт». По данным СК РФ, число погибших в результате атаки превысило 60 человек. В свою очередь, в минздраве Подмосковья уточнили, что число людей, пострадавших при теракте, составило 145.