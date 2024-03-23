Вена, 23 марта, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен в соцсети Х (ранее Twitter) выразил соболезнования семьям жертв теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», а также всему российскому народу.

EPA/ТАСС Президент Австрии Александр Ван дер Беллен

«Ужасающие кадры нападения на концертный зал в Москве шокируют. Наши мысли с жертвами, их семьями и российским народом», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с террористической атакой на «Крокус Сити Холл». Отмечалось, что лидеры двух государств подтвердили готовность к взаимодействию в сфере борьбы с терроризмом.

До этого президент Армении Ваагн Хачатурян также выразил соболезнования Путину по поводу террористической атаки на подмосковный концертный зал. По его словам, любое проявление терроризма однозначно неприемлемо.

Председатель КНР Си Цзиньпин 23 марта выразил соболезнования Путину в связи с терактом в «Крокусе». Перед этим премьер-министр Индии Нарендра Моди решительно осудил теракт в Подмосковье, выразив солидарность с российским народом и правительством страны.

Соболезнования по поводу теракта также выразил ряд лидеров других государств. Среди них президенты Сербии и Франции — Александр Вучич и Эммануэль Макрон, а также президент Таджикистана Эмомали Рахмон и туркменский лидер Сердар Бердымухамедов.

Вечером 22 марта вооружённые люди в количестве от двух до пяти человек ворвались в здание «Крокус Сити Холла», где должен был состояться концерт российской группы «Пикник». По информации следователей, у них были автоматы с большим количеством боеприпасов. Террористы открыли огонь по посетителям, затем прогремел взрыв и начался пожар.

Telegram-канал «112» со ссылкой на источник 23 марта сообщил, что количество погибших от теракта в Подмосковье превысило 100 человек. Отмечалось, что число пострадавших в результате атаки террористов выросло до 200 человек. Днём 23 марта пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что количество жертв теракта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» выросло до 93 человек.