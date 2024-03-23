Ереван, 23 марта, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Президент Армении Ваагн Хачатурян выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину по поводу террористической атаки в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Его телеграмму 23 марта опубликовала пресс-служба президента страны.

Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости Президент Армении Ваагн Хачатурян

Хачатурян отметил, что он был глубоко опечален, когда узнал о страшном теракте в Подмосковье, из-за которого погибло множество невинных людей.

Президент Армении подчеркнул, что любое проявление терроризма однозначно неприемлемо и подлежит осуждению.

«Выражаю глубочайшие соболезнования Вам и народу России, выражаю поддержку семьям и родственникам погибших, желаю скорейшего выздоровления раненым», — говорится в послании.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 марта МИД Афганистана решительно осудил теракт в Подмосковье. По словам представителя афганского министерства Абдула Кахара Балхи, Кабул считает террористическую атаку на «Крокус Сити Холл» явным нарушением всех человеческих понятий.

Ранее в этот же день председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту России в связи с терактом в «Крокусе». До этого премьер-министр Индии Нарендра Моди решительно осудил теракт в Московской области, выразив солидарность с российским народом и правительством страны.

Соболезнования по поводу теракта также выразил ряд лидеров других стран. Среди них президенты Белоруссии, Сербии, Франции Александр Лукашенко, Александр Вучич и Эммануэль Макрон, а также президент Таджикистана Эмомали Рахмон и туркменский лидер Сердар Бердымухамедов.

Вечером 22 марта от двух до пяти вооружённых боевиков ворвались в ТРЦ «Крокус Сити Холл» перед концертом российской группы «Пикник». По информации следователей, они были вооружены автоматическим оружием с большим количеством боеприпасов. Боевики открыли огонь по посетителям ТРЦ, где затем прогремел взрыв и начался пожар.

Telegram-канал «112» со ссылкой на источник 23 марта сообщил, что число погибших в результате теракта в Подмосковье превысило 100 человек. Отмечалось, что количество пострадавших от атаки террористов увеличилось до 200 человек.