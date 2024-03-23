Москва, 23 марта, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину после террористической атаки на подмосковный ТРЦ «Крокус Сити Холл». Об этом 23 марта рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Известия/Зураб Джавахадзе Александр Лукашенко

«Президент Белоруссии выразил глубокие соболезнования в связи со вчерашним терактом в Москве», — заявил он.

Представитель Кремля добавил, что лидеры двух стран подтвердили готовность взаимодействовать в сфере борьбы с терроризмом.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 марта президент Финляндии Александер Стубб заявил, говоря о теракте в Подмосковье, что Хельсинки осуждает терроризм в его любых формах и проявлениях. Он также назвал шокирующими новости о террористической атаке.

До этого президент Армении Ваагн Хачатурян выразил соболезнования Путину в связи с террористической атакой в ТРЦ «Крокус Сити Холл». Он подчеркнул, что любое проявление терроризма однозначно неприемлемо и подлежит осуждению.

МИД Афганистана 23 марта также решительно осудил теракт в Подмосковье. Представитель афганского министерства Абдул Кахар Балхи уточнил, что в Кабуле считают теракт явным нарушением всех человеческих понятий.

Председатель КНР Си Цзиньпин 23 марта выразил соболезнования Путину в связи с терактом в «Крокусе». Перед этим премьер-министр Индии Нарендра Моди решительно осудил теракт в Подмосковье, выразив солидарность с российским народом и правительством страны.

Соболезнования по поводу теракта также выразил ряд лидеров других стран. Среди них президенты Белоруссии, Сербии и Франции — Александр Лукашенко, Александр Вучич и Эммануэль Макрон, а также президент Таджикистана Эмомали Рахмон и туркменский лидер Сердар Бердымухамедов.

Вечером 22 марта от двух до пяти вооружённых боевиков ворвались в ТРЦ «Крокус Сити Холл» перед концертом российской группы «Пикник». По данным Следственного комитета, они были вооружены автоматическим оружием с большим количеством боеприпасов. Террористы открыли огонь по посетителям ТРЦ, в здании которого прогремел взрыв и начался пожар.

Telegram-канал «112» со ссылкой на источник 23 марта сообщил, что число погибших в результате теракта в Подмосковье превысило 100 человек. Отмечалось, что количество пострадавших от атаки террористов увеличилось до 200 человек. Днём 23 марта пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что количество погибших в результате теракта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» выросло до 93 человек.