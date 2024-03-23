Москва, 23 марта, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Количество погибших в результате теракта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» выросло до 93 человек. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Количество погибших при теракте в «Крокусе» составляет 93 человека», — говорится в сообщении и уточняется, что число жертв террористической атаки ещё увеличится.

Отмечается, что после предварительного осмотра помещений концертного зала выяснилось, что нападавшие использовали автоматическое оружие, вместе с боеприпасами обнаруженное и изъятое следователями.

«Также установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые», — добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 марта стало известно, что сотрудники силовых ведомств задержали четверых террористов, принимавших участие в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом доложил президенту России Владимиру Путину директор ФСБ Александр Бортников.

Позднее в этот же день секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что виновные в теракте в Подмосковье не останутся безнаказанными. Секретарь Совбеза уточнил, что теракт показал, что от спецслужб, правоохранителей и властей нужны максимально скоординированные усилия для предотвращения таких действий.

Вечером 22 марта группа людей в камуфляже ворвалась в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник». Боевики открыли огонь из автоматов по посетителям, после чего в зале прогремел взрыв и начался пожар.

В Следственном комитете сообщили, что террористы были вооружены автоматами Калашникова с большим количеством боеприпасов. МЧС по состоянию на 09:00 мск 23 марта опубликовало список из 107 пострадавших при теракте в «Крокусе».