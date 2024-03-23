Красногорск, 23 марта, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Число погибших в результате атаки террористов в «Крокус Сити Холле» в Красногорске превысило 100 человек. Об этом 23 марта сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

Александр Кряжев/РИА Новости

При этом собеседник канала также сообщил, что количество пострадавших возросло до 200 человек.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта перед концертом российской группы «Пикник» несколько вооружённых боевиков ворвались в здание «Крокус Сити Холла». У них имелись автоматы Калашникова и большое количество боеприпасов. Террористы открыли огонь по посетителям. Затем в зале прогремел взрыв и начался пожар.

В списке пострадавших, который опубликовало министерство здравоохранения Московской области по состоянию на 06:00 мск 23 марта, указана 121 фамилия. 107 их них госпитализировали в медучреждения. Ещё 14 людям оказывают амбулаторную помощь.

В МЧС также сообщили, что в больницы госпитализировали 107 пострадавших в результате террористической атаки на «Крокус Сити Холл». Таковы данные ведомства на 09:00 мск 23 марта.

Министерство здравоохранения Московской области 23 марта обнародовало список жертв террористов. Всего, по данным ведомства, погибли 37 человек, детей среди них нет.

В СК заявили, что количество погибших выросло до 93 человек. При этом в ведомстве считают, что число жертв террористической атаки ещё увеличится.