Вашингтон, 20 марта, 2024, 17:16 — ИА Регнум. США распространили антироссийские санкции ещё на две компании и двух физлиц, следует из заявления Управления по контролю за иностранными активами американского минфина (OFAC).

Иван Шилов ИА REGNUM

Под американские санкции попало Агентство социального проектирования и группа компаний «Структура». Последняя специализируется на разработке программного обеспечения.

США также ввели санкции против Ильи Гамбашидзе и Николая Тупикина, связанных с вышеупомянутыми компаниями.

Помимо российских, в санкционный список США включили компании из Турции и Ирана.

Российские официальные лица неоднократно говорили о способности справиться с санкционным давлением. В феврале президент Владимир Путин отмечал, что рестрикции открыли новые возможности, для отечественных компаний открылись рынки сбыта. Путин 19 марта также призвал ФСБ поддержать компании, которым приходится сталкиваться с незаконными мерами.

В свою очередь МИД России заявлял, что новые санкции против Москвы не останутся без ответа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 6 марта заявил, что ведённые Западом антироссийские санкции не работают, а Москва превращает их в дивиденды. Как уточнил представитель Кремля, эти дивиденды, в частности, выразились в виде активизации работы по освоению новых технологий и внедрению их в производство.

Минфин США в конце февраля ввёл новые санкции, под которые попали 26 юридических лиц в 11 странах, а также компании из Китая, ОАЭ и Сербии. С 1 марта в США вступил в силу запрет на ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России.

Помимо этого, Совет Евросоюза 23 февраля утвердил 13-й пакет санкций против России. Всего под санкции подпали 106 физических и 88 юридических лиц. Евросоюз включил в новый пакет антироссийских санкций также компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции.

Газета Hurriyet сообщила о договорённости Турции с США о реализации «схемы соблюдения санкций», введенных Вашингтоном против Москвы. Теперь прежде чем США будут вводить санкции против турецких компаний, подозреваемых в обходе антироссийских ограничений, сначала они уведомят об этом Турцию.