Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 6 марта, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Введённые западными странами антироссийские санкции не работают, а Россия превращает их в дивиденды. Об этом 6 марта заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе марафона «Знание. Первые» Всероссийского общества «Знание».

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы в прошлом году развивались со скоростью больше, чем 3,6%. Это для нас очень высокие темпы развития, для нашей экономики. Это большой успех, большой успех руководства нашей страны, огромный успех. Это говорит о том, что, собственно, санкции несут проблемы, но они не работают», — сказал он.

Представитель Кремля заявил, что уверен в том, что Россия продолжит успешно превращать санкции в дивиденды.

Песков уточнил, что эти дивиденды выразились в виде внутренней мобилизации ресурсов и производства, активизации работы по освоению новых технологий и внедрению их в производство, а также в компенсировании секторов экономики, из которых ушли западные компании.

Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля министр финансов России Антон Силуанов заявил, что западные санкции повлияли на российскую экономику, однако по итогам 2023 года она вместе с реальными доходами населения и инвестициями выросла. По его словам, при проведении ответственной макроэкономической политики санкции будут иметь минимальное влияние.

Песков 26 февраля заявил, что в новом пакете санкций ЕС против России не было ничего принципиально нового. Он почеркнул, что российская экономика показала свою устойчивость и это признали даже в США.