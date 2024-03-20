Анкара, 20 марта, 2024, 10:11 — ИА Регнум. Турция договорилась с США о реализации «схемы соблюдения санкций», введенных Вашингтоном против Москвы, сообщила газета Hurriyet.

Paul Zinken/Global Look Press

«Согласно так называемой «схеме соблюдения санкций», США сначала уведомят Турцию и запросят информацию по этому вопросу», — говорится в материале.

Таким образом, прежде чем США будут вводить санкции против турецких компаний, подозреваемых в обходе антироссийских ограничений, сначала они уведомят об этом Турцию и запросят необходимые данные.

По сведениям газеты, если Турция проведёт расследование и сообщит о результатах, примут необходимые меры.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля министерство финансов США ввело дополнительные санкции, в рамках которых под ограничения попали 26 юридических лиц в 11 странах. Под американские санкции попали в том числе компании из Китая, ОАЭ и Сербии. По словам американского президента Джо Байдена, около сотни рестрикций направлены против тех, кто «скрытно оказывает поддержку» России.

В конце 2023 года Байден подписал указ, согласно которому иностранные банки попадут под ограничения за помощь со сделками с подсанкционными лицами и с поставками российскому оборонно-промышленному комплексу.

В России неоднократно заявляли о способности справиться с санкционным давлением. Президент Владимир Путин 19 марта призвал ФСБ поддержать компании, сталкивающиеся с незаконными санкциями. Глава государства также указывал на то, что одна из задач состоит в том, чтобы помогать бизнесу. Он отмечал, что никому не позволено обижать бизнес ― ни представителям власти, ни сотрудникам правоохранительных органов.

Президент 11 января заявил, что по итогам 2023 года Россия стала первой экономикой в Европе. Он подчеркнул, что это особенно удивительно, учитывая, как страну пытаются душить со всех сторон. В феврале Путин заявил, что санкции открыли новые возможности, для отечественных компаний открылись рынки сбыта.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 28 февраля отметила, что антироссийские санкции никак не повлияют на ход специальной военной операции на Украине.