Вашингтон, 1 марта, 2024, 01:28 — ИА Регнум. С 1 марта в США вступил в силу запрет на ввоз несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России. Соответствующее решение было обнародовано в феврале американским минфином.

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Отмечается, что запрещён импорт непромышленных алмазов из России весом от 1 карата, а с 1 сентября — от 0,5 карата. Также это касается изделий с российскими бриллиантами, даже если их огранка произведена в третьих странах.

Кроме того, с начала марта страны G7 станут поэтапно вводить ограничения на импорт обработанных в третьих странах российских алмазов. К сентябрю для контроля планируется создать механизм отслеживания и сертификации. Ведущую роль в реализации рестрикций отвели Бельгии, поскольку в Антверпене расположен крупнейший мировой центр торговли и обработки указанных драгоценных камней.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля минфин США объявил об ограничении ввоза в страну алмазов и бриллиантов из России. Решение принималось по итогам консультаций с Госдепартаментом, министерством торговли и министерством внутренней безопасности. Санкции коснутся алмазов, которые «были добыты, извлечены, произведены или изготовлены целиком или частично в РФ», независимо от того, были ли алмазы обработаны или переработаны в другую продукцию где-либо ещё, за пределами России.

Французский парламентарий, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян отметил, что с введением антироссийских санкций, в частности против российских алмазов, западные страны разрушают свои экономики.