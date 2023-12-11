Брюссель, 11 декабря, 2023, 21:33 — ИА Регнум. Страны Евросоюза пока ещё не согласовали 12-й пакет антироссийских санкций, причиной стали разногласия по поводу предложения Еврокомиссии запретить продажу старых танкеров компаниям из России или тем, кто помогает обходить потолок цен на российскую нефть, сообщило 11 декабря агентство Reuters, ссылаясь на информацию от дипломатических источников.

Виталий Тимкив /РИА Новости

По данным издания, Еврокомиссия считает, что старые танкеры используют для перевозки российской нефти, которую продают по ценам, превышающим потолок цен, введённый ЕС и G7. Этот пункт пришлось исключить, так как ряд стран были против.

«Один из источников сообщил, что средиземноморские страны с сильными судоходными компаниями обеспокоены тем, что эти меры могут поставить их в невыгодное конкурентное положение», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 4 ноября заявила, что 12-й пакет антироссийских санкций будет включать в себя ужесточение потолка цен на российскую нефть. Она добавила, что ограничения также коснутся экспорта в Россию и импорта из неё.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 15 ноября заявила, что новые антироссийские санкции, которые готовят в ЕС, не останутся без ответа. Она сообщила, что в министерстве уже готовят ответные меры.