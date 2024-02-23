Брюссель, 23 февраля, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Евросоюз включил в 13-й пакет антироссийских санкций компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном 23 февраля на сайте Европейского совета.

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ЕС обвинил эти компании в «помощи России» при обходе введённых против неё санкций.

«Они попадут под более жёсткие экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны», — говорится в пресс-релизе.

В документе подчеркнули, что в целом 13-й пакет санкций в основном направлен на то, чтобы помешать развитию военного и оборонного сектора России.

23 февраля о санкциях против России также объявил президент США Джо Байден. Он заявил, что Белый дом вводит более 500 ограничений, направленных против российского финансового сектора, оборонной промышленности, сетей закупок, а также против тех, кто участвует в обходе санкций. Президент подчеркнул, что США постараются ограничить доходы России.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель главы Международного валютного фонда Гита Гопинат 13 февраля заявила, что российская экономика растёт, хотя находится под санкциями. Она подчеркнула, что это устойчивая тенденция и в МВФ такого не ожидали.

МВФ 30 января улучшил прогноз роста ВВП России в 2024 году с 1,5% до 2,6%. Эксперты международной организации отметили, что этому росту не помешает снижение цен на нефть, если такое произойдёт.

Президент Владимир Путин 11 января сообщил, что Россия по итогам 2023 года стала первой экономикой в Европе. Он подчеркнул, что это особенно удивительно, учитывая, как страну пытаются душить со всех сторон.