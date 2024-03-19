Москва, 19 марта, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Федеральной службе безопасности следует оказывать поддержку развивающимся компаниям, сталкивающимся с незаконными санкциями и враждебными действиями. Об этом 19 марта на коллегии ведомства заявил президент России Владимир Путин.

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«[Российские компании] сталкиваются и с незаконными санкциями, и нечестной конкуренцией, и с откровенно враждебными действиями, за которыми опять же стоят власти ряда государств и их специальных служб», ― отметил российский лидер.

Всё это, по его словам, создаёт временные проблемы и требует дополнительных усилий и средств.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин заявил, что российские компании в условиях западных санкций получили новые возможности, они «не жадничают» и вкладываются в развитие.

Глава государства 29 февраля в ежегодном послании Федеральному собранию отметил, что вкладывать деньги нужно в Россию, чтобы потом не думать, как вернуть их с Запада. Он назвал принципиальное требование — отечественный бизнес должен работать в российской юрисдикции, не выводить средства за рубеж. По его словам, те, кто делают это, рискуют потерять всё.

Российский лидер также указал на то, что одна из задач государства состоит в том, чтобы помогать бизнесу. Он отметил, что никому не позволено обижать бизнес ― ни представителям власти, ни сотрудникам правоохранительных органов.