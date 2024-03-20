Москва, 20 марта, 2024, 13:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал победу на выборах прологом к тем победам, которые нужны стране и которые обязательно будут. Об этом он заявил 20 марта на встрече с доверенными лицами.

Кирилл Зыков/РИА Новости

«Коллеги, позвольте мне обратиться именно так к вам. Коллеги, которые здесь выступали, говорили об ожидаемых победах, поздравляли с победой на выборах. Победа на выборах — это только пролог к тем победам, которые так нужны России и которые обязательно будут. Спасибо большое», — подчеркнул глава государства.

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Глава государства призвал доверенных лиц пройти путём созидания и строительства новой России. Ведь успех на выборах — результат общего сплочения народа. В этой масштабной работе важно участие каждого гражданина, совместная работа в сферах обороны, искусства, внутренней политике, экономики. У России есть всё необходимое для достижения новых успехов: ресурсы, научные школы и главное — воля российского народа, указал он.

«И очень рассчитываю на то, что мы вместе с вами и пойдём по этому пути созидания и строительства новой России во всех её составляющих: в экономике, в обороноспособности, в искусстве, во внутренней политике, в строительстве нашего государства и его государственных институтов, — в общем, по всем направлениям с тем, чтобы сделать нашу страну, нашу Родину, Россию ещё более крепкой, ещё более привлекательной и более эффективной. У нас для этого всё есть. Самое главное — есть воля российского народа, и эта воля достаточно ярко была проявлена в ходе избирательной кампании и в её результатах», — добавил Путин.

Голосование на выборах президента в России проходило с 15 по 17 марта. Баллотировались четыре зарегистрированных Центризбиркомом кандидата: Леонид Слуцкий от партии ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ, Владислав Даванков от партии «Новые люди» и самовыдвиженец Владимир Путин. По итогам обработки 100% протоколов он одержал победу с результатом 87,28%. Харитонова поддержали 4,31% избирателей, Даванкова — 3,85%, Слуцкого — 3,20%. Явка на выборах президента составила рекордные в новейшей истории страны 77,44%.

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал закономерной победу Путина на выборах президента страны, так как люди видят результаты его работы и верят ему. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что россияне сделали выбор в пользу сильной успешной страны, где есть мудрый и авторитетный лидер.

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность, что Россия под руководством Путина достигнет ещё больших успехов, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал результат ошеломляющим. Путина поздравили глава Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о готовности к совместной работе по дальнейшему укреплению проверенного временем стратегического партнёрства, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожелал новых успехов в работе на благо народа России. Также Путина поздравили премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Ирана и Туркмении Ибрагим Раиси и Сердар Бердымухамедов, глава Абхазии Аслан Бжания.

Центральная избирательная комиссия официально подведёт итоги выборов президента 21 марта.