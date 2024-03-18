Москва, 18 марта, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Владимира Путина с избранием на пост президента России. Об этом он написал в Telegram-канале.

Сергей Фадеичев/ТАСС Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр отметил, что в 2024 году россияне сделали выбор в пользу сильной успешной страны, где есть мудрый и авторитетный лидер. Он добавил, что голос москвичей прозвучал весомо.

«На избирательных участках и онлайн в выборах приняли участие 5,4 миллиона жителей столицы, из них 85,13 процента поддержали президента Владимира Путина», — подчеркнул Собянин.

Мэр выразил благодарность горожанам за их активную гражданскую позицию.

«Победа будет за нами», — подытожил Собянин.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Впервые они проводились в течение трёх дней и с возможностью дистанционного электронного голосования.

Явка составила 77,4% и стала рекордной в новейшей истории страны. Как уточнила глава ЦИК Элла Памфилова, по состоянию на 10:00 мск 18 марта в выборах приняли участие в общей сложности 87 113 127 избирателей, из них около 2 млн 600 тысяч проголосовали досрочно. В ходе выборов президента не выявили жалоб и нарушений, требующих разбора комиссией, отметила Памфилова.

После обработки 99,72% протоколов УИК Владимир Путин набрал 87,3% голосов, Николай Харитонов — 4,3%, Владислав Даванков — 3,83%, Леонид Слуцкий — 3,21%. За Путина проголосовали 75 млн 932 тысячи 111 человек.

Поздравления Путину уже направили глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын и председатель КНР Си Цзиньпин направили российскому лидеру телеграммы, в которых поздравили российского лидера с победой на выборах.