Авдеевка, ДНР, 20 марта, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Российские военные, используя FPV-дрон, уничтожили на авдеевском направлении четвёртый танк американского производства Abrams, сообщило 20 марта Министерство обороны.

Кадр из видео

Передвижение украинской гусеничной техники российские военные зафиксировали в районе села Бердычи в ДНР. Танк выследили и нанесли по нему удар, который парализовал Abrams.

«Вторым ударом FPV-дрона бойцы уничтожили американский танк, на который боевики возлагали большие надежды», — сообщили в Минобороны.

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В ведомстве также отметили, что разведчики смогли подойти к остаткам танка и извлечь для изучения все необходимые образцы.

Как сообщало ИА Регнум, первый Abrams российские военные подбили 26 февраля, также используя FPV-дрон. В интернете появилось видео с беспилотника, на котором видно, как танк едет по открытой местности. Через неделю, 3 марта, российские бойцы подбили второй Abrams, используя также FPV-дроны «Упырь» и гранатомёт ПГ-7В.

Минобороны 6 марта сообщило об уничтожении третьего Abrams. Днём ранее об этом сообщил военкор Чингис Дамбиев, выложив видео.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков 11 марта заявил, что на авдеевском направлении российские военные уничтожили ещё один Abrams ВСУ. Как позже рассказал Герой России с позывным Кот, танк подбили недалеко от села Бердычи.