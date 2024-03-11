Москва, 11 марта, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли ещё один танк Abrams на авдеевском направлении. Об этом 11 марта на брифинге проинформировал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 103-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Калиново, Майорск и Розовка Донецкой Народной Республики», — сообщил Конашенков.

По данным ведомства, ВС России отразили на данном направлении 11 контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новобахмутовка, Бердычи, Орловка и Тоненькое Донецкой Народной Республики.

«Противник потерял более 430 военнослужащих, танк Abrams производства США, две боевые бронированные машины и 18 автомобилей», — уточнили в оборонном министерстве.

Вместе с тем в Минобороны добавили, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены: боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, гаубица Д-20 и пять гаубиц Д-30.

Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов ВСУ, отметили в министерстве.

Как передавало ИА Регнум, 10 марта советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил, что ВС России уничтожили четвёртый танк Abrams, предоставленный Украине Соединёнными Штатами Америки, у посёлка Бердычи под Авдеевкой.

По его словам, российские военные подбили боевую машину из противотанкового гранатомёта. Вместе с танком был ликвидирован и весь его экипаж.

С конца февраля украинские войска в результате боевых действий на авдеевском направлении лишились трёх американских танков Abrams. Первый танк уничтожили 26 февраля под Бердычами при помощи FPV-дрона. Второй Abrams сожгли 3 марта, используя гранатомёт ПГ-7В и два FPV-дрона «Упырь». Третью боевую машину 5 марта подбил экипаж танка Т-72Б3.