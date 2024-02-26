Москва, 26 февраля, 2024, 16:49 — ИА Регнум. На Авдеевском направлении ВС России подбили американский танк M1 Abrams. Видео уничтожения боевой машины опубликовал журналист Владимир Соловьёв в Telegram-канале.

Кадр из видео

На кадрах, полученных с помощью дрона, видно, как американский танк горит в поле в зоне проведения спецоперации. Минобороны РФ на данный момент не подтверждало данную информацию. Перед этим российский оператор БПЛА заснял передвижение танка вдоль домов.

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Как передавало ИА Регнум, 4 февраля на украинском телевидении показали сюжет о боевых действиях у Авдеевки, в котором промелькнул американский танк Abrams. Отмечалось, что он принадлежит 47-й отдельной механизированной бригаде украинской армии.

Вместе с тем 22 февраля обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс написал, что российские военные уничтожили в ходе боёв за Авдеевку редкую инженерную бронемашину M1150 Assault Breacher на базе американского танка Abrams.

По словам эксперта, такая потеря особенно болезненна для украинской армии. Подбитая M1150 принадлежала 47-й механизированной бригаде ВСУ, имеющей на вооружении самую современную западную технику, поставленную Киеву, добавил он.

Эксперт напомнил, что летом 2023 года в ходе неудачного наступления на запорожском направлении именно эта бригада потеряла три из шести переданных ВСУ Финляндией инженерных бронемашин Leopard 2R.

В свою очередь российский актёр и режиссёр Иван Охлобыстин в январе прошлого года заявил, что за каждый подбитый американский танк Abrams российские бизнесмены готовы заплатить награду в размере 10 млн рублей.

В Минобороны России сообщали, что в ходе контрнаступления ВСУ потеряли порядка 766 танков, среди которых 37 немецких Leopard.

В ноябре прошлого года обозреватель Bild сообщил, что украинская армия вынуждена бросать на поле боя подбитые танки, поставленные Киеву Западом, так как Вооружённые силы России не дают ей забрать повреждённую военную технику в тыл для ремонта.

Американский журнал Military Watch Magazine 16 февраля признал, что российские танки Т-80БВМ превосходят M1 Abrams по мобильности. Журналисты уточнили, что оба танка оснащены газотурбинным двигателем, однако Т80БВМ имеет более высокое соотношение мощности и веса, а также больший калибр орудия.