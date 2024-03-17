Москва, 17 марта, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Подробности уничтожения танка Abrams недалеко от села Бердычи под Авдеевкой рассказал российский солдат, Герой России с позывным Кот в интервью телеканалу «Звезда».

Иван Шилов ИА REGNUM

Боец, который является командиром расчёта противотанкового комплекса «Корнет», сообщил, что танк противника вёл огонь в лесопосадке и стояла задача остановить его. Пуск ракеты выполнял сам Кот.

«Навелись на эту посадку и начали наблюдение за ней. После этого он начал движение на юг. Там посадка уже пореже начиналась. И его тепловой сигнал пробивался через неё», — рассказал боец.

Он отметил, что принял решение стрелять на опережение и произвёл выстрел. После этого танк обездвижился.

«И последующими выстрелами добили, чтобы просто груда металла была», — добавил он.

Отмечается, что бойцы не знали, что били именно по Abrams. Информация об этом пришла позже.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля украинские войска в результате боевых действий на авдеевском направлении лишились четырёх американских танков Abrams.

Первый танк уничтожили 26 февраля при помощи FPV-дрона. Второй Abrams сожгли 3 марта, используя гранатомёт ПГ-7В и два FPV-дрона «Упырь». Третью боевую машину 5 марта подбил экипаж танка Т-72Б3.

11 марта в Минобороны России проинформировали, что ВСУ потеряли ещё один танк Abrams на авдеевском направлении.

Бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик высказал мнение, что уничтожение американских танков Abrams в ходе спецоперации ударило по репутации Соединённых Штатов в области военной промышленности.