Москва, 3 марта, 2024, 18:58 — ИА Регнум. Российские военнослужащие с помощью FPV-дронов «Упырь» поразили на авдеевском направлении ещё один американский танк Abrams, рассказал 3 марта ТАСС представитель предприятия-производителя.

Sgt. 1st Class Theresa Gualdaram / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Буквально только что передали бойцы, что теперь на счету и нашего дрона есть танк Abrams. 30-я бригада пехоты помогла сбить ему гусеницу, а затем было два попадания «Упырями», после первого возгорания не произошло, но оно произошло после второго. Применялся боеприпас ПГ-7В», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля стало известно, что на авдеевском направлении ВС России впервые подбили американский танк M1 Abrams. Российские военные уничтожили его в районе Авдеевки (ДНР), сделал это боец с позывным Рассвет 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков на следующий день подтвердил уничтожение американского танка.

Командир бригады — боец с позывным Коловрат — уточнил, что 26 февраля, когда стало известно о поражении Abrams, на авдеевском направлении были подбиты два американских танка.

В Пентагоне предпочли не комментировать эти сообщения. Представитель американского военного ведомства заявил, что данный вопрос находится в сфере компетенции ВСУ.