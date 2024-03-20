Москва, 20 марта, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Единовременное массовое отключение гаджетов, работающих на программном обеспечении Apple и Google, в реальности крайне маловероятно, хотя полностью исключать его нельзя, заявил ИА Регнум глава компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Global Look Press

20 марта Роскачество указало на техническую способность компаний Apple и Google отключить в России смартфоны на базе их операционных систем.

Эксперт признал, что слабо верит в единовременное отключение мобильных устройств на базе операционных систем IOS и Android, кроме особо критической ситуации.

«Перспектива такого отключения, на мой взгляд, существует в одном случае — за десять-пятнадцать минут до нанесения ядерного удара, за полчаса максимум. Но тогда уже будут выключаться не только телефоны. Отключатся Windows, системы связи на уровне устройств», — отметил Муртазин.

Однако вопрос внезапного отключения устройств на операционных системах популярных западных производителей — это лишь часть большой проблемы, заверил он. И она требует комплексного подхода, указал Муртазин.

Гарантированно исключить риск отключения зарубежных гаджетов в любых ситуациях невозможно, кроме как с помощью разработки и массового внедрения отечественных альтернатив — российских устройств и полного программного обеспечения для них.

В России есть различные системы, но они, по замечанию эксперта, требуют более глубокого внедрения — массовых закупок и установок. То есть необходим скачок в развитии, потребность которого, по мнению Муртазина, не осознана на уровне чиновников, ответственных за практическую реализацию.

«Приняты какие-то решения, но они не работают. Надо заставлять в первую очередь чиновников использовать эти устройства. Если ты входишь в инфраструктуру управления государством, то это не вопрос удобства. Дело в защите информации. Сколько ещё ФСБ должна твердить, что «айфоны» — это небезопасно? Все видят, что чиновники по-прежнему с теми же «айфонами». Но по факту это устройство, из которого может «утекать» практически всё. Оно небезопасно во всех смыслах», — рассказал эксперт.

В июле 2023 года сотрудникам Минпромторга и Министерства цифрового развития было запрещено использовать в рабочих коммуникациях мобильные устройства компании Apple.

А в августе в российских государственных структурах началось тестирование гаджетов на базе отечественной операционной системы «Аврора». Источник в госорганах сообщал, что для тестирования в Совет Федерации отправили несколько десятков таких мобильных устройств, и в случае успеха эксперимента это количество могут увеличить. Уточнялось также, что в тестировании участвует ряд российских брендов, в ходе эксперимента используется по несколько устройств каждого из них.

Также в августе прошлого года, как сообщало ИА Регнум, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков анонсировал новейший российский смартфон «Р-ФОН» с операционной системой «РОСА Мобайл». Выход устройства на отечественной «операционке» для корпоративного сектора и госзаказчиков, учитывая заявление Зыкова, должен был состоятся в 2023 году. Появление на потребительском рынке запланировано на 2024 год.

В ноябре в розничную продажу впервые поступила партия мобильных устройств на российской операционной системе «Аврора». Покупателям были предложены две модели — смартфон FPlus R570E и планшет FPlus Tab Plus. Примерно тысяча экземпляров каждого устройства предлагалась с большим дисконтом исходя из предположения, что это простимулирует интерес потенциальных разработчиков мобильных приложений для «Авроры». Уточнялось, что в 2024 году в продажу должно поступить ещё одно устройство — планшет FPlus ПК T1100.