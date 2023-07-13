Москва, 13 июля, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития России уже на следующей неделе намерено запретить сотрудникам использовать iPhone в служебных целях. Об этом 13 июля в кулуарах Форума будущих технологий журналистам сообщил замглавы ведомства Александр Шойтов.

Евгений Одиноков/РИА Новости

«Мы планируем принять такой же приказ для подведомственных организаций», ― уточнил Шойтов.

Он также добавил, что сейчас документ находится на согласовании и будет принят на этой или на следующей неделе.

Шойтов подчеркнул, что смартфоны, произведённые американской компанией Apple, будут запрещены для решения рабочих задач.

Как сообщало ИА Регнум, ранее «Ростех» ввёл запрет для своих сотрудников на использование устройств производства Apple в служебных целях. Это правило распространяется на работников всех предприятий, входящих в состав госкорпорации.

Запретят использовать мобильные устройства Apple для решения рабочих вопросов и чиновникам Минпромторга и его подведомственных организаций. Распоряжение начнёт действовать с 17 июля.

В начале июня Федеральная служба безопасности совместно с Федеральной службой охраны раскрыла разведывательную операцию спецслужб США с помощью электроники американской компании Apple. Несколько тысяч айфонов подверглись заражению предназначенными для слежки вирусами.

Руководство компании Apple опровергло информацию ФСБ, заявив, что корпорация никогда не сотрудничала ни с одним правительством для установки программных ловушек в любой продукт Apple и никогда не будет этого делать.

В МИД России 1 июня сообщили, что разведслужбы США десятилетиями используют IT-корпорации для сбора данных об интернет-пользователях без ведома последних. При этом свидетельства подобной противоправной деятельности появляются ежегодно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что использование айфонов в служебных целях в администрации президента неприемлемо. Представитель Кремля добавил, что в личных целях многие продолжают пользоваться айфонами — около 20-30%.