Москва, 11 августа, 2023, 12:47 — ИА Регнум. В российских государственных структурах началось тестирование гаджетов на базе отечественной операционной системы (ОС) «Аврора». Об этом 11 августа сообщили «Известия» со ссылкой на источник в госорганах.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По словам собеседника издания, для тестирования в Совет Федерации отправили несколько десятков таких мобильных устройств, и в случае успеха эксперимента это количество могут увеличить.

Источник уточнил, что в тестировании участвуют несколько российских брендов, в ходе эксперимента используется по несколько устройств каждого из них.

Как сообщило ИА Регнум, в июле несколько российских ведомств заявили о планах запретить своим сотрудникам использовать iPhone в служебных целях. О таких планах рассказали в Минпромторге и Минцифры.

До этого государственная корпорация «Ростех» ввела запрет для своих сотрудников на использование мобильных устройств американской компании Apple в служебных целях. Это правило распространяется на работников всех предприятий, входящих в её состав.

В начале июня ФСБ совместно с ФСО раскрыла разведывательную операцию спецслужб США с помощью электроники американской компании Apple. По их информации, несколько тысяч айфонов подверглись заражению вирусами, которые предназначены для слежки.