Москва, 17 августа, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков 17 августа опубликовал в своём Telegram-канале первые фото и видео российского смартфона «Р-ФОН» с операционной системой «РОСА Мобайл».

НТЦ ИТ «РОСА»

«В СМИ уже была информация, что НТЦ ИТ «РОСА» готовит свой телефон с операционной системой «РОСА Мобайл». У меня теперь есть детали и главное, сам смартфон! Он будет называться «Р-ФОН», — написал Зыков, приложив к публикации фото и видео.

Он отметил, что все возможности операционной системы и интерфейс держатся в секрете до анонса. Выход «РОСА мобайл» на потребительский рынок запланирован на 2024 год. Для корпоративного сектора и госзаказчиков операционная система выйдет в 2023 году.

Также Зыков объяснил, что «Р-ФОН» планируют выпускать в Зеленограде.

«Понятно, что какие-то запчасти будут делаться не в России, но таких телефонов, которые делаются в России, с такой локализацией еще не было», — уточнили он детали в беседе с РИА Новости.

ОС «РОСА Мобайл», отметил эксперт, основана на базе Linux, визуально напоминает «что-то среднее между iOS и Android», а также имеет совместимость с Android-приложениями.

«Если «Р-ФОН» будет плохо с ними коммуницировать, то тогда будет сложно закрепиться на российском рынке. Однако на сегодняшний день он довольно быстротечный, то есть у него мощный процессор, большая «оперативка», довольно большая внутренняя встроенная память, которая еще будет расширяться», — пояснил он.

По словам Зыкова, компания заявляла цену на смартфон до 40 тысяч рублей, но точная цифра ещё неизвестна.

«Посмотрим, какая будет цена для обычного рынка и смогут ли они ее уменьшить, сделав аппарат более качественным», — добавил он.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в российских государственных структурах началось тестирование гаджетов на базе отечественной операционной системы (ОС) «Аврора». В тестировании участвуют несколько российских брендов, в ходе эксперимента используется по несколько устройств каждого из них.

В июле ряд российских ведомств заявили о запрете своим сотрудникам использовать гаджеты компании Apple в служебных целях. О таких планах рассказали в Минпромторге и Минцифры.

В начале июня ФСБ совместно с ФСО раскрыла разведывательную операцию спецслужб США с помощью электроники американской компании Apple. По их данным, несколько тысяч айфонов подверглись заражению вирусами, предназначенными для слежки.