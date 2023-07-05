Москва, 5 июля, 2023, 11:24 — ИА Регнум. Сотрудникам Минпромторга с 17 июля запретят использовать мобильные устройства Apple в рабочих коммуникациях. Об этом 5 июля сообщила газета «Ведомости», ссылаясь на соответствующее распоряжение министерства, подписанное первым заместителем министра Василием Осьмаковым.

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«Чиновникам Минпромторга и подведомственным министерству организациям с 17 июля будет запрещено использовать мобильные устройства Apple в рабочих коммуникациях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данное распоряжение было разослано сотрудникам ведомства 4 июля.

По информации журналистов, подобные запреты в ближайшее время будут вводиться и в других крупных ведомствах и регионах.

Как передавало ИА Регнум, 2 июня заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что владельцам смартфонов, будь то Apple или другая марка, не стоит верить в то, что их производители могут отказываться от сотрудничества со спецслужбами своих стран. Политик пояснил, что заявления даже самой крупной технологической компании об отказе по идейным соображениям сотрудничать с национальным разведсообществом означают два варианта: либо она беззастенчиво врёт, либо собралась закрыться. Третьего не дано, чудес не бывает, подчеркнул Медведев.