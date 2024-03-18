Брюссель, 19 марта, 2024, 01:22 — ИА Регнум. Часть доходов от замороженных российских активов может пойти в Европейский фонд мира с целью оказания военной помощи Украине. Об этом 18 марта сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Как уточнил Боррель, после того как страны ЕС договорятся об использовании доходов от замороженных активов России, часть их может быть направлена в Европейский фонд мира для оказания военной поддержки Украине либо для налаживания её оборонного производства.

По словам Борреля, эта мысль не нова, страны Евросоюза дискутируют по данному вопросу уже несколько месяцев.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал глава МИД Польши Радослав Сикорский, Министры иностранных дел стран Евросоюза в ходе встречи в Брюсселе приняли политическое, но не юридическое решение передать Украине проценты от российских активов.

В свою очередь, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Боррель 18 марта на встрече с главами МИД стран ЕС заявил, что рассчитывает получить политическое решение о перечислении доходов от замороженных российских активов на помощь Украине. Он добавил, что надеется на положительное решение по этому вопросу.

После начала спецоперации на Украине страны G7 и ЕС заморозили российские активы на сумму €300 млрд в рамках санкций. Основная часть — порядка €200 млрд — находится в Евросоюзе. Большая часть этих активов находится в Бельгии на счетах Euroclear, а часть российских средств находится в США.

Совет Евросоюза 12 февраля утвердил постановление о разрешении использовать прибыль от замороженных российских активов на поддержку Украины и порядок этой процедуры. Депозитариям ЕС предписано хранить изъятые средства на отдельных счетах, и они не могут использовать их по своему усмотрению.

В России неоднократно заявляли, что попытка стран Запада изъять российские активы — это воровство. Как отметил 7 марта посол РФ в Великобритании Андрей Келин, честного пути конфискации Западом российских активов нет, в любом случае такое изъятие — противозаконный шаг.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 марта заявил, что Запад получит ответ, если попытается забрать российские активы.

В ЕС и G7 нет единства по поводу того, следует ли направить Киеву средства от замороженных российских активов. Как рассказал российский посол в США Анатолий Антонов, в G7 не все готовы повесить не себя ярлык вора. И в передаче Киеву средств от российских активов США не решаются действовать в одиночку.