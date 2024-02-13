Москва, 13 февраля, 2024, 10:03 — ИА Регнум. Ответ России на изъятие её активов будет жёстким, Москва будет относиться к Западу как к ворам, заявила 13 февраля официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Это воровство. Это присвоение себе того, что тебе не принадлежит. Действительно, мы видим различные способы, возможно, не отыграть назад, но каким-то образом поиграться в этой истории, потому что они поняли, что наш ответ, как и на все предыдущие заходы, будет чрезвычайно жестким», — сказала Захарова в эфире радио «Спутник».

По её словам, когда на Западе это поняли, тогда они «начали пытаться наконец-то просчитать, во что им это обойдётся, кто именно попадёт в ответные меры».

«Учитывая, что наша страна квалифицировала это как воровство, отношение будет как к ворам. Не как к политическим манипуляторам, не как к заигравшимся технологам, а как к ворам», — заключила дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля Совет ЕС утвердил постановление, разрешающее использовать прибыль от замороженных российских активов для Украины. Отмечено, что депозитарии Евросоюза не смогут использовать доходы от активов РФ по своему усмотрению и должны хранить их на отдельных счетах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Москве рассматривают изъятие активов как шаг к подрыву финансового авторитета и доверия международных инвесторов и что такие действия властей западных стран не останутся без ответа.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с ИА Регнум ранее назвал воровством блокировку российских активов на Западе и попытку их конфисковать. США пытаются забрать российские активы, поскольку у них есть проблемы с выделением средств для финансирования Украины, отметил депутат.