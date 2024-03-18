Брюссель, 18 марта, 2024, 21:24 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран Евросоюза в ходе встречи в Брюсселе приняли политическое решение передать Украине проценты от российских активов, сообщил 18 марта после заседания глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Именно политическое, хотя ещё не юридическое решение о том, что проценты от капитала будут применены в пользу Украины», — уточнил он.

Сикорский добавил, что хотел бы, чтобы замороженные активы России направили на закупку вооружений для ВСУ. Министр также призвал в случае изъятия всех российских средств использовать их не на восстановление Украины, а на укрепление её армии.

Как сообщало ИА Регнум, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 18 марта на встрече с главами МИД стран ЕС заявил, что рассчитывает получить политическое решение о перечислении доходов от замороженных российских активов на помощь Украине. Он добавил, что надеется на положительное решение по этому вопросу.

Совет Евросоюза 12 февраля утвердил постановление о разрешении использовать прибыль от замороженных российских активов на поддержку Украины и порядок этой процедуры. Депозитариям ЕС предписано хранить изъятые средства на отдельных счетах, и они не могут использовать по своему усмотрению.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 13 февраля указала на то, что конфискация российских активов, если произойдёт, будет ничем иным как воровством. Она добавила, что Москва жёстко ответит, если Запад решится конфисковать замороженные им средства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 января заявил, что Москва рассматривает изъятие своих активов как шаг к подрыву финансового авторитета западных стран. Он подчеркнул, что Россия не оставит такие действия без ответа.