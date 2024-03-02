Лавров заявил, что РФ будет взаимно отвечать на конфискацию активов Западом
Лавров: Россия будет взаимно отвечать на конфискацию активов Западом
Москва, 2 марта, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Россия будет взаимно отвечать в случае, если Запад конфискует замороженные российские активы. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 2 марта.
Иван Шилов ИА REGNUM
По его словам, Россия будет реагировать индивидуально, в зависимости от каждого конкретного случая.
Министр заявил также, что вариант с конфискацией одной только прибыли от российских активов на Западе всё равно будет воровством.
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