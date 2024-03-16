Москва, 16 марта, 2024, 08:34 — ИА Регнум. Страны «Большой семёрки» не имеют единой позиции по возможному изъятию замороженных активов России в пользу Украины, заявил посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

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«Насколько мы знаем, пока в «семёрке» единства нет. Не все готовы повесить себе на грудь ярлык «вора», — сказал посол в интервью «РИА Новости».

По его словам, многие понимают негативные последствия таких действий, одно из которых — разрушение действующей международной системы финансовых отношений.

Антонов указал на то, что озабоченность Москвы относительно последствий такого шага разделяют многие страны.

Посол также добавил, что в плане передачи Украине российских средств Вашингтон не решается действовать в одиночку. По его словам, США пытаются «спрятать свои грабительские замашки за спину сателлитов».

Как передавало ИА Регнум, Запад заблокировал российские активы на сумму 300 млрд долларов весной 2022 года. Там неоднократно заявляли о намерении передать эти деньги Киеву, однако пока так и не приняли такого решения из опасений, что оно приведёт к оттоку активов других стран и падению доллара.

В декабре 2023 западные СМИ сообщали, что министры финансов стран «Группы семи» по предложению США обсуждают способы изъятия замороженных российских активов, однако пока не приняли никаких решений. Отмечалось что инициативу Вашингтона поддержали Великобритания, Канада и Япония.

В Кремле ранее неоднократно отмечали, что любые попытки изъятия активов России незаконны, а Москва примет меры по защите своих интересов. 11 марта Минфин сообщил, что правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями утвердила условия обмена замороженными активами.