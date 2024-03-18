Брюссель, 18 марта, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Главы МИД стран ЕС на переговорах сегодня, 18 марта, могут принять решение по использованию российских активов для ВСУ, заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, прибыв на встречу с коллегами.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Я рассчитываю получить окончательное политическое решение министров об использовании доходов от замороженных активов России», — сказал Боррель.

Он выразил надежду на то, что все страны ЕС согласятся направить доходы от замороженных российских активов на финансирование ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, страны G7 и ЕС заморозили российские активы на сумму €300 млрд в рамках санкций, введённых после начала СВО. Основная часть — порядка €200 млрд — находится в Евросоюзе. Большая часть этих активов находится в Бельгии на счетах Euroclear. Также часть российских средств находится в США.

Когда активы оказались замороженными, страны ЕС и G7 начали обсуждать возможность их конфискации. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать из российских активов фонд для оказания помощи ВСУ.

В России неоднократно заявляли, что попытка стран Запада изъять российские активы — это воровство. Как отметил 7 марта посол РФ в Великобритании Андрей Келин, честного пути конфискации Западом российских активов нет, в любом случае такое изъятие — противозаконный шаг.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 2 марта заявил, что Запад получит ответ, если попытается забрать российские активы. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у Москвы есть список компаний, которые могут лишиться в ответ своих средств.

В ЕС и G7 нет единства по поводу того, следует ли направить Киеву средства от замороженных российских активов. Как рассказал российские посол в США Анатолий Антонов, в G7 не все готовы повесить не себя ярлык вора. И в передаче Киеву средств от российских активов США не решаются действовать в одиночку.